La course folle

Après une semaine de battage médiatique sur le 50e anniversaire de l’ouverture de l’Exposition universelle de Montréal, il faut dire d’emblée que le propos du documentaire d’Éric Ruel, Guylaine Maroist et Michel Barbeau semble un peu moins nouveau. C’est que certains des personnages principaux de ce film aux allures de thriller ont fait la tournée médiatique, et avec raison : les membres francophones et toujours de ce monde de l’équipe du tonnerre qui a mené à bien l’organisation de cet événement confirmé sur le tard, Philippe de Gaspé Beaubien II et Yves Jasmin, sont par-ticulièrement éloquents et passionnants à écouter raconter cette saga hors-norme. Cela dit, on passe un très bon moment et on apprend quand même tout un lot de petits détails sur les coulisses mouvementées de la préparation de cette Expo qu’on annonçait d’abord comme un bide monumental. Le faux suspense rebondissant à l’esthétique « sixties » complètement assumée ajoute un supplément d’âme à ce projet documentaire tout de même colossal, qui donne à voir un travail collectif des deux « solitudes » comme on en a rarement vu dans l’histoire québécoise récente.

Expo 67 : mission impossible Au cinéma du Parc, samedi, 14 h 30 (en version française) et 16 h (en version anglaise) Canal D, dimanche, 19 h