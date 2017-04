Urbania, c’est (pas) juste des mots

Des statistiques qui jazzent, des confessions qui étonnent, des histoires qui détonnent ; l’équipe du magazine Urbania a l’habitude de disséquer le présent, sourire en coin et fleuret à la main. S’il n’est pas toujours subtil, le mélange s’avère généralement diablement efficace. Le voici qui passe avec panache de la page à l’écran, et ce, dès cette semaine en format d’une heure sur Artv, puis en webdocus et en balados plus tard cet été.

Un brin baveux, un rien décalé, il y a dans l’approche irrévérencieuse du magazine Urbania, déjà un habitué des capsules Web, un je-ne-sais-quoi dont le charme se trouve décuplé à l’écran. Le format choisi y est pour beaucoup. Point ici de capsules graphiques qui laissent sur notre faim ou de portraits éclairs esquissés en trois lignes, les thèmes retenus sont creusés au fil d’un montage qui priorise méticuleusement la confession sur l’anecdote et l’histoire sur le punch.

Ce qui ne veut pas dire que la production est ultraléchée pour autant. Au vu de ce premier épisode consacré aux nouveaux riches disséqués sans prétention ni complaisance, on constate qu’on est plus du côté des Vice de ce monde, avec tous ces fils qui dépassent sciemment, devenus presque une esthétique en soi. Guidée par la rédactrice en chef du magazine, Rose-Aimée Automne T. Morin, la plongée s’avère roborative, décomplexée et plutôt réjouissante. Vivement la suite.