Nouveautés historiques et adolescentes

Au temps de la guerre froide

Voilà enfin une série du genre que l’on espère d’une chaîne consacrée à l’histoire qui dispose de petits moyens : on nous y fait découvrir les affaires d’espionnage qui ont marqué la guerre froide au Canada. La formule d’Espions parmi nous est toute simple : à l’aide de reconstitutions d’époque minimalistes mais efficaces, d’anciens agents du Service canadien du renseignement de sécurité, dont l’animateur Michel Juneau-Katsuya, nous racontent à chaque épisode un cas d’espionnage dans cette période du XXe siècle. On aurait sans doute dû appeler à la barre quelques historiens pour ajouter un peu de profondeur au propos, mais cette introduction à des affaires dignes des romans de John le Carré pourrait inciter certains téléspectateurs à vouloir en savoir un peu plus sur certaines d’entre elles. Espions parmi nous, Historia, lundi, 19 h

Nouveautés ados

Le printemps n’est plus la « morte-saison » télévisuelle de jadis, même pour les émissions destinées aux petits et très grands adolescents… Voici deux propositions qui pourraient les rallier devant le petit écran.

Méchant trip, produite et diffusée par la chaîne autochtone canadienne, propose chaque semaine à un adolescent d’une communauté des Premières Nations de rencontrer une « vedette » afin de participer à une activité « extrême ». Avion, deltaplane, parachute, chute libre, rafting et autres loisirs riches en émotions fortes rendent encore plus inoubliables ces rencontres d’un jour.

Les émotions fortes seront aussi au rendez-vous dans la série documentaire SNO Hawaï, où l’on suit de jeunes Québécois qui se rendent dans l’archipel américain pour tenter d’obtenir leur certification de Sauveteur national océanique (SNO). On suit cette trentaine d’athlètes aquatiques des qualifications à Montréal à la toute fin de cette épreuve exigeante. Méchant trip, APTN, lundi, 21 h 30 et SNO Hawaï, Vrak, mercredi, 18 h

Revivre la pauvreté victorienne

Cette téléréalité britannique qui permet à quelques familles de goûter aux conditions de vie extrêmement difficiles des ouvriers pauvres du East End de Londres dans la seconde moitié du XIXe siècle offre une très intéressante et effroyable leçon d’histoire. Chaque épisode plonge les participants, qui ont tous des ancêtres qui ont vécu dans ce coin très pauvre de la capitale britannique, dans la vie ouvrière d’une décennie entre 1860 et 1900. On note certes quelques progrès au fil des épisodes, mais on ne peut rester insensible à la misère noire qu’ont connue durant cette période ces gens courageux. Victorian Slum House, PBS, mardi, 20 h