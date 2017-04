Leo et la planète en danger

Photo: ICI Explora

Avant le déluge ICI Explora, samedi, 20 h

Sorti en grande pompe il y a tout juste six mois, ce documentaire, produit entre autres par Martin Scorsese et son acteur fétiche Leonardo DiCaprio, qui agit également à titre de guide et d’intervieweur, propose des pistes de solution pour empêcher la poursuite de la destruction de notre planète, tout en montrant que bien des dégâts sont malheureusement irréversibles. Cet appel à la mobilisation pour sauver la planète est rythmé par les interventions de scientifiques, d’activistes et de citoyens « ordinaires », mais aussi de quelques personnes moins « ordinaires » tels les anciens présidents américains Bill Clinton et Barack Obama, le pape François et l’ex-secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon.