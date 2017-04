Révolte étudiante

L’émission Of Montreal, qui relaie des documentaires récents de l’ONF, en présente un qui donne la parole aux acteurs d’un épisode peu connu de l’histoire montréalaise. À l’hiver 69, des étudiants occupent les locaux informatiques de l’Université Concordia pour dénoncer le traitement inéquitable d’étudiants noirs par un professeur. Leur action se termine deux semaines plus tard à cause d’un incendie d’origine obscure au 9e étage du campus.

Ninth Floor, PBS Vermont, 19h

Micro-trottoir d’expo

Retour pour un seul épisode de cette émission peuplée de « micros-trottoirs » sortis des archives de Radio-Canada ou tout frais d’aujourd’hui, tout consacré à Expo 67.

Vox pop, Radio-Canada, 19h30

100 jours plus tard

Dans cette émission spéciale de deux heures, Patrice Roy et une tablée de journalistes et spécialistes dressent un premier bilan de la présidence de Donald Trump.

Donald Trump : 100 jours à la présidence, RDI, 20 h