«Plan B», passé recomposé

L’idée de pouvoir revenir dans le passé pour refaire les choses différemment n’est pas nouvelle, et a été exploitée dans plusieurs films et livres. Le concept, qui reste encore et toujours alléchant, trouvera son chemin au petit écran ce printemps dans l’émission Plan B, menée par Louis Morissette, qui y porte les chapeaux de comédien principal et de producteur.

Les six épisodes d’une heure, qui seront diffusés à partir du 4 mai à Séries +, feront voyager dans le passé Philippe Girard (Morissette) grâce aux services de Plan B, une entreprise mystérieuse dénichée par le protagoniste dans les « pages jaunes » — déjà une façon simple de revenir dans le passé.

« Je vais tout arranger », lance le personnage de Louis Morissette à la fin du premier épisode de la série dramatique. Arranger quoi ? D’abord sauver le couple qu’il forme avec Évelyne, jouée par une Magalie Lépine-Blondeau fort juste. Et en fin de compte redresser leur vie, embourbée depuis quelque temps. Le cabinet d’avocats que Philippe possède avec son beau-frère (Émile Proulx-Cloutier, prêt à tout pour arriver à ses fins) tarde à faire des profits. Les rénovations à la maison du couple s’étirent et exacerbent les tensions — on n’avait pas dit couleur vanille pour les murs de la chambre, chérie ? Et les ambitions d’Évelyne, refoulées depuis trop longtemps, remontent à la surface.

Un simple appel

Le mécanisme de retour dans le passé est ici peu développé, et c’est tant mieux. Tout se fait par l’intermédiaire d’un système électronique au téléphone — du type « pour le service en français, faites le 1 ». Une fois la convention acceptée, l’affaire est ketchup.

La série est coécrite par Jacques Drolet et Jean-François Asselin (aussi réalisateur), qui ont déjà tâté ensemble de cet esprit surréel avec l’émission François en série.

« Ce n’est pas tant le voyage spatio-temporel qui nous intéressait que le processus des choix qu’on fait dans la vie », a expliqué Asselin, après le visionnement de presse où les deux premiers épisodes ont été présentés. Un peu à la manière du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Jacques Drolet, qui cite comme inspiration le roman Replay, de Ken Grimwood, estime que la « gimmick » du retour dans le passé permet aussi d’exacerber les failles de Philippe. « On est parti d’un personnage qui est un peu un sauveur, qui veut sauver son frère [Fabien Cloutier], son mariage. Mais on se rend compte que ça cache un côté contrôlant. »

Un rôle pris au sérieux

Quatre voyages dans le passé seront faits au fil des épisodes, et chaque périple de Philippe se fait en pleine conscience de ce qu’il a déjà vécu. « Quand tu vis ta vie en sachant ce qui s’en vient, tu deviens fou, tu ne vis plus parce que tu es toujours en train de vouloir contrôler une situation que tu ne devrais pas contrôler, explique Louis Morissette. C’est là que ça devient intéressant. Le téléspectateur comprend pourquoi [le personnage] fait certaines choses, mais il devient quasiment odieux. »

Morissette s’est estimé chanceux d’avoir pu jouer ce rôle complexe, qui aurait rendu jaloux plusieurs acteurs d’ici selon lui. Il a engagé une coach de jeu, Johanne-Marie Tremblay, reporté des spectacles, mis ses affaires sur pause. « Il fallait que je l’affronte avec le sérieux que ça demandait. C’était pas vrai que d’autres acteurs à Montréal allaient me regarder en disant : “L’imbécile, il a eu la chance de jouer ce super rôle et il l’a pris à la légère”. C’était pas vrai. »

Le premier épisode prend du temps à camper le décor, mais on comprend vite que chaque petite anecdote aura son utilité dans les voyages subséquents. On promet aussi une finale complexe, plus profonde qu’unesimple morale qui dirait qu’il vaut mieux assumer le présent que de changer le passé. À voir, mais tant mieux. Au pire, on appelle Plan B ?