Des maisons au Canada

Jusqu’à jeudi, le Téléjournal présente un dossier spécial sur le bouillonnant marché immobilier dans les grandes villes du pays. Portrait de la situation, d’un océan à l’autre.

Téléjournal, Radio-Canada, 22 h

Des hommes et leurs décisions

Début d’une autre série documentaire à propos de la Seconde Guerre mondiale, un sujet qui semble inépuisable. Grâce à des archives et à des reconstitutions, on nous raconte quelques journées marquantes des cinq hommes « forts » de ce conflit : de Gaulle, Churchill, Roosevelt, Hitler, et Staline, à qui l’épisode de ce soir est consacré.

Le jour où, TV5, 22 h

Chasser le mal

Cette adaptation télévisée du célèbre film d’horreur de 1973 (lui-même adapté d’un roman) a reçu de bonnes critiques à sa sortie chez nos voisins du sud. Si vous êtes amateurs du genre…

L’exorciste, Addik, 22 h