La série télé «Girls» est terminée. Il est temps de commencer à la juger.

Il faut se garder une petite gêne, surtout quand il s’agit de passer le plumeau à chaud sur un show. Il faut du temps au temps pour faire un classique. Avant même la finale de Lost, les junkies de la patente ésotérique y voyaient déjà un chef-d’oeuvre. Qui oserait le répéter maintenant que la baloune a dégonflé ?

La prudence attentiste serait donc de mise devant Girls, qui vient de terminer sa belle et bonne vie dramatique sur HBO. Il s’en trouve tout de même — et pas des moindres — pour sortir l’encensoir et l’agiter généreusement.

The New York Times a continué le dithyrambe jusqu’au bout. Après avoir compté que le prestigieux média avait publié 37 articles en six ans sur Girls, un chroniqueur s’avançait jeudi jusqu’à prédire qu’elle serait reconnue comme « la plus intéressante et importante série télé de ses années de diffusion, à laquelle les critiques culturels vont inévitablement référer quand ils débâteront de l’art et de la société de l’ère Obama maintenant en train de se volatiliser ».

Les créateurs peuvent aussi reconnaître leur propre valeur, sans fausse modestie. Dès le premier épisode, Hannah, héroïne de Girls, réplique à ses parents qui veulent lui couper les vivres qu’elle pourrait bien être « la voix de sa génération ».

De la diversité

« Lena Dunham a été beaucoup critiquée et même ridiculisée d’avoir dit ça, mais personnellement, étant à peine plus vieille que son personnage (j’ai 31 ans), je pense qu’elle est effectivement une voix de ma/notre génération », commente par écrit Catherine J. Lalonde, chroniqueuse d’Urbania, rédactrice en chef du contenu Web et recherchiste de l’émission C’est juste de la TV (CJDLTV) et C’est juste du Web. Elle a brisé des frontières télévisuelles et des tabous importants. Ses épisodes ont fait réfléchir, ils ont fait jaser. Grâce à elle et sa série, on a parlé davantage de féminisme, de diversité corporelle, de “white-privilege”, de consentement sexuel. »

Ses réponses insistent sur cette question de la diversité corporelle. « Juste pour voir d’autres types de corps à la télé, cette série mérite d’être vue », ajoute-t-elle en se disant « fascinée » (elle écrit le mot en majuscules) quand Hannah se promène nue, danse et fait l’amour à l’écran « sans que jamais (ou presque) ses bourrelets ne soient mentionnés ».

Mme Lalonde en fait même le point d’ancrage de la perspective féministe de cette série. « On nous inonde de corps “parfaits”, partout. De voir des corps “atypiques” à la télé, ce n’était pas juste un vent de fraîcheur, mais carrément un pied de nez à tellement de séries écrites (souvent par des hommes) pour soi-disant nous faire rêver. Girls a dit “f[blip] you” à cette image de la femme et a proposé autre chose. »

La révolte par le corps, Neda Topaloski, elle connaît. La Montréalaise a été acquittée en mars dans le cadre du premier procès canadien d’une militante du groupe Femen. Elle s’était fait arrêter en protestant contre l’exploitation sexuelle des femmes en marge du Grand Prix de Formule 1 en 2015.

« J’aime bien la série Girls en général, mais je ne pense pas qu’elle soit féministe », dit la militante féministe au Devoir. Elle aussi a à peu près l’âge des protagonistes.

« Pour qu’elle soit féministe, cette production devrait aborder des enjeux politiques beaucoup plus qu’elle ne le fait. C’est vrai qu’elle met en scène des personnages féminins libres, jeunes, qui poursuivent toutes sortes de carrières. Mais ça ne suffit pas à mon sens. Elle n’aborde pas les sujets qui font la polémique aujourd’hui, les grands enjeux de société pour les femmes, leur oppression par la religion, l’industrie du sexe, ou l’avortement. »

À ce sujet précis, elle aurait souhaité matière à réfléchir sur les blocages et reculs appréhendés avec l’arrivée de conservateurs au pouvoir aux États-Unis. De la dénonciation de l’ère Trump qui commence quoi, plutôt que de l’exposition de l’ère Obama qui se termine.

Mme Topaloski nuance toutefois elle-même son observation générale en mentionnant un des derniers épisodes traitant du consentement et de l’agression sexuelle. Dans ce huis clos, Hannah confronte un écrivain célèbre, réputé harceleur et agresseur.

« Oui, voilà un épisode féministe, avec un point de vue sociopolitique, mais on ne peut pas dire que c’est la norme. Pour moi, la série reste sur un ton assez léger et frivole. Il y a de bons éléments féministes dans cette série, dont la diversité des corps libérés sexuellement, ce qui serait en fait le résultat du féminisme. Mais tout ce qui est féminin n’est pas nécessairement féministe. »

De blanc et de noir

Elle et Mme Lalonde s’entendent par contre sur le portrait de groupe avec un type de femmes seulement. « Girls reste une série qui présente principalement des personnages hétérosexuels blancs (à part quelques exceptions), qui vivent à New York, donc forcément riches, dit la pro de CJDLTV. Les féminismes d’une femme noire ou asiatique, d’une queer, d’une femme démunie ne sont évidemment pas représentés. »

La Femen revient sur le tout premier épisode où Hannah se plaint que ses parents arrêtent de tout payer pour elle. Ses conditions de vie se détériorent ensuite.

« On a affaire à une classe assez privilégiée, dit-elle. À cause de ça, je ne crois pas que Girls soit la voix d’une génération. Toutes les femmes n’ont pas la chance d’être éduquées, surtout pas aux États-Unis. Mais c’est certainement la voix de ce type de femmes, oui. »

Mme Topaloski, toujours attirée par le côté sociopolitique de la force féministe, propose alors de se tourner vers la série Orange Is the New Black pour voir complété le portrait de groupe avec femmes. « Girls, ça reste une histoire divertissante de filles privilégiées qui se chicanent en famille, en couple, entre amis. Pour moi, Orange Is the New Black est plus diversifiée. Pas seulement parce qu’elle traite des questions d’identité, avec des lesbiennes et des femmes de toutes sortes d’origines, mais aussi parce qu’elle aborde pleinement les réalités tragiques de femmes pauvres, emprisonnées, violées, opprimées. Cette production rentre dans le tapis, mettons. »

D’ailleurs et d’ici

Quelle production peut prétendre faire au moins un peu de même au Québec, pour les femmes Québécoises ? Neda Topaloski cite Like-moi, production à sketchs. « Elle est beaucoup plus politique et critique, tout en étant amusante. Elle traite aussi beaucoup du féminisme avec des sketchs qui niaisent le rôle traditionnel de la femme par exemple. »

Cette fois, c’est Catherine J. Lalonde qui manie gentiment le marteau. « Aucune série ni websérie québécoise ne se rapproche de Girls parce que nos séries entrent trop dans des cases, selon moi, dit-elle. Et elles sont beaucoup plus “propres” que Girls. Les diffuseurs d’ici sont trop frileux pour faire des séries comparables qui pourraient choquer autant. Au Québec, on essaie de plaire à tout le monde. »

Cela dit et assumé, elle ajoute que nos écrans savent quand même être de leur temps, ici, maintenant. « Si on veut voir des filles et des gars de cette génération représentés dans notre télé à nous, je pense que Quart de vie, Féminin/Féminin, Trop, Mon ex à moi sont les séries qui s’en approchent le plus, termine-t-elle. Ce sont des séries écrites par des filles brillantes et on y parle de quête, d’émotions, de différences. Et la sexualité des personnages est plus assumée que dans d’autres séries. Et comme on est toujours en retard de quelques années sur ce qui se fait ailleurs (aux États-Unis et sur HBO, notamment), peut-être que dans quelques années ça pourrait être possible ici. On le souhaite ! »