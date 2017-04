L’inspirante odyssée de Stanley Vollant

Ovation de douze minutes, public en larmes, De Compostelle à Kuujjuaq fut un gros coup de coeur collectif au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT). Réalisé par Simon C. Vaillancourt, le film conte les pérégrinations de Stanley Vollant qui, à la suite d’un rêve lors d’un pèlerinage à Compostelle, décida de faire 6000 kilomètres à pied afin de revenir sur les pas de ses ancêtres tout en sensibilisant ses contemporains à l’importance des saines habitudes de vie et de la persévérance scolaire.

Le documentaire, porté par celui qui fut le premier chirurgien autochtone du Québec, se retrouve en vitrine de 1001 vies à ICI Radio-Canada, diffusé en deux parties, le 22 et le 29 avril. Stanley Vollant y met en perspective la situation des Premières Nations d’ici en dressant des parallèles avec les Maoris de Nouvelle-Zélande, qui affichent les mêmes pathologies.

« On a été colonisés en même temps par les Britanniques. […] On vit les contrecoups de ce traumatisme historique. Il y a un mal-être qui se transmet de génération en génération. L’alcool et la drogue deviennent comme une médication autoprescrite… »

Tout n’est pas noir, et Stanley Vollant garde le regard rivé sur les solutions. Des solutions que les siens, il en est convaincu, portent en eux. Après tout, si le pire se transmet, pourquoi n’en irait-il pas de même pour le meilleur ?