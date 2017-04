Quand les Glorieux étaient glorieux

La chaîne québécoise consacrée à l’histoire poursuit sur sa lancée « Canadiens » avec un diptyque documentaire (suite mercredi prochain, même heure) qui nous fait revivre la « grande époque » de l’équipe montréalaise : les années 70, qui ont été fécondes en coupes Stanley (six entre 71 et 79 !). Louis Morissette, grand fan des Canadiens, agit à titre de guide dans cette chronique fort réussie de cette décennie exceptionnelle, alimentée par les témoignages éclairants et émouvants de certains joueurs étoiles (Yvan Cournoyer, Mario Tremblay, Serge Savard, Yvon Lambert et « l’ennemi » Phil Esposito…), de l’ex-entraîneur Scotty Bowman et des journalistes qui ont suivi l’équipe de près à cette époque. Les admirateurs ardents, et même ceux qui ne les aiment que très modérément, trouveront leur compte dans cette ode aux « Glorieux » quand ils étaient… glorieux.

Les Canadiens, la dynastie des années 70, Historia, mercredi, 22 h

Chasse et pêche au pays de Riel

Photo: Canal D Photo: Canal D

On vous rassure tout de suite : il n’est absolument pas nécessaire d’être un amateur de chasse et de pêche pour apprécier cette nouvelle série documentaire en huit épisodes, qui offre une incursion dans l’univers des chasseurs, pêcheurs et trappeurs de la nation métisse de Saint-Laurent, au Manitoba. Cette chronique toute simple d’une année de ce mode de vie ancestral, perpétué par les descendants de coureurs des bois et d’autochtones qui ont forgé le peuple métis, est ponctuée de capsules historiques qui ne gâchent en rien le plaisir de regarder aller ces hommes (pas de chasseuses à l’horizon…) sur les rives du lac Manitoba, mais surtout d’apprécier leur accent « mitchif », que l’on entend trop rarement.

Au pays des Mitchifs, Canal D, samedi, 18 h

King, 25 ans après

Le 29 avril 1992, Los Angeles était secouée par des émeutes provoquées par le verdict de non-culpabilité de quatre policiers blancs qui ont tabassé violemment Rodney King, un Noir arrêté pour excès de vitesse. Ces émeutes qui dureront six jours feront près d’une soixantaine de morts. Le scénariste de 12 Years a Slave, John Ridley, rappelle ces tristes événements (et leurs sources dans les années précédentes) dans un documentaire, tandis que Spike Lee propose une adaptation d’un solo théâtral racontant la vie de cet homme ordinaire devenu symbole des tensions raciales toujours présentes aux États-Unis.

Let It Fall : Los Angeles, 1982-1992, ABC, vendredi, 21 h et Rodney King, Netflix, dès vendredi