19 avril 2017

Dans la fourmilière

À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle française, la diffusion de ce documentaire de Patrick Rotman (scénariste de La conquête) qui nous entraîne dans les couloirs et coulisses de cette « usine » de pouvoir tombe à point.

À l’Élysée, RDI, 20 h

Les sondages sondés

Parmi les reportages diffusés ce soir, on note tout particulièrement une enquête sur les sondages et les firmes qui les conçoivent. Après les « ratés » de l’élection présidentielle américaine et du référendum sur le Brexit, il y a matière à se poser quelques questions sur leur véritable « valeur »…

Envoyé spécial, TV5, 20 h

Double programme guerrier

Un dérangeant documentaire sur les soldats devenus cobayes des médicaments devenus armes de guerre est suivi d’une fiction encore dérangeante sur la guerre du Vietnam.

Guerres sur ordonnance, suivi de Platoon, Télé-Québec, dès 20 h