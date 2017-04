Le dévoilement intellectuel

L’historien qui a signé le documentaire The Story of Us de la CBC a trahi sa fonction parce qu’il a travesti les faits, les a tronqués, les a arrangés pour répondre à des « exigences » incompatibles avec la pédagogie et la méthode historique. Un historien doit s’en tenir aux faits, tout le temps, quel qu’en soit le prix, même si les faits ne nous plaisent pas, surtout si les faits ne nous plaisent pas. C’est l’honneur d’une société et de ses universités de se faire une représentation exacte du passé, de se remettre en cause s’il y a lieu, sans complaisance. Le mensonge ou la manipulation des faits à des fins idéologiques ou nationalistes est un péché contre l’esprit, défigure le savoir et corrompt les rapports entre les individus et les groupes socioculturels. Bien entendu, tout universitaire a le droit à ses idées ; alors, qu’il écrive des essais pour les exprimer, les développer et les soutenir, mais qu’il ne succombe pas à la tentation de nous servir, dans des documents censés être rigoureux et destinés aux écoles et aux collèges, « des faits alternatifs » ou des approximations et des amalgames.

Il ne faut pas insulter le passé en s’en servant comme un instrument pour exécuter de basses oeuvres. Les excuses de la CBC ne sont pas recevables : on accepte des excuses quand il s’agit d’une erreur accidentelle ou d’un lapsus, mais pas d’un travail longtemps mûri. De deux choses l’une : ou bien la CBC s’excuse, c’est donc un mauvais travail et la série cesse d’émettre ; ou bien la CBC croit que c’est un bon travail, et nous n’avons pas besoin de ses excuses ! Ce que la CBC ne comprend pas, c’est que la série réduit l’histoire à n’être qu’un outil de communications, à n’être qu’un bricolage, et qu’elle se rend complice d’une tache indélébile.