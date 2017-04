Dieu est partout, et donc dans les séries

Il y a de la religion dans l’air. Les pâques catholique, protestante et orthodoxe se retrouvent au plus proche de la Pâque juive cette année. Celle des chrétiens se célèbre dimanche. Les Juifs ont fêté Pessah le mardi 11 avril.

La chaîne ABC en profite pour diffuser The Ten Commandements (1956), classique d’entre les classiques sur l’exode hors d’Égypte se terminant par l’entrée du peuple élu en Terre promise. Le dernier chef-d’oeuvre en technicolor de Cecil B. DeMille fait maintenant parti du National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis avec 700 autres productions jugées d’« importance culturelle, historique ou esthétique ».

Le jour de la Pâque juive, le réseau éducatif PBS proposait Last Days of Jesus, documentaire entrecoupé de reconstitutions pour expliquer ce que les savants historiens disent aujourd’hui de la Passion. L’exercice analytique entremêlant les explications des archéologues, des historiens ou des philologues se refait de décennie en décennie.

La tradition judéo-chrétienne dit que l’humain a été modelé à l’image de Dieu. Elle montre aussi comment ce Jésus fils de Joseph et de Dieu a constamment été remodelé à l’image des humains. À chaque époque suffit son Jésus-Christ. La nôtre aime de plus en plus le penser à travers les recherches historiques, pour finalement distinguer le Jésus de l’histoire du Christ de la foi.

Photo: Bravo

Même la fiction se laisse inspirer par cette exégèse d’une époque scientifique. La chaîne National Geographic, plus habituée aux portraits animaliers, rediffusait Killing Jesus vendredi soir. Cette Passion en fiction, réalisée en 2013, situe la mort de Jésus dans son contexte socio-politico-religieux, cette fois pour tenter de réconcilier le Christ et Jésus, la doxa des croyants et celle des savants.

Les complexes négociations entourant ces perspectives plus ou moins réconciliables ont donné une des plus délicieuses scènes du film Hail ! Caesar ! (2016) des frères Cohen. On y voit le représentant d’un grand studio américain tournant une mégaproduction à la Ben Hur des années 1950 tenté de rapprocher les Jésus d’un pope, d’un pasteur, d’un curé et d’un rabbin.

Certaines fictions sur l’inépuisable sujet jouent aussi du réalisme en éloignant les reconstitutions de l’iconographie grandiloquente des péplums. Il y a des limites tout de même. Dans ce cas, comme le veut la tradition depuis le haut Moyen Âge, Jésus est encore beau et mystérieux. Le réalisateur Mel Gibson avait confié le rôle à Jim Caviezel dans La Passion du Christ, autre comédien on ne peut plus caucasien, comme les autres Jésus avant lui, de Jeffrey Hunter à Max von Sydow (un Suédois !), de Robert Powell à Willem Dafoe. Caviezel avait même porté des lentilles pour changer ses beaux yeux du bleu au marron. Au moins, dans Killing Jesus, l’incarnation du fondateur (malgré lui ?) du christianisme revient à Haaz Sleiman, acteur libano-américain, lui-même musulman.

Des bondieuseries ou quoi ?

Et ici ? Ici rien, ou presque. Sauf erreur, aucune chaîne québécoise généraliste ou spécialisée n’a programmé dans les dernières soirées de films, de fictions ou de documentaires de circonstance. Les grilles nationales ne se sont même pas donné la peine de déplacer leurs reprises de la saison morne de la télé nationale revenue avec le printemps. Ce samedi soir, ICI Radio Canada Télé, la chaîne publique de référence de ce côté-ci de l’univers, rediffuse Un gars une fille, La petite séduction, Les boucardises et 1001 vies, Le goût d’un pays, documentaire sur le sirop d’érable.

Pas besoin de relire Voltaire ou Condorcet pour se réjouir de cette préséance laïque assumée dans la programmation. Vaut peut-être même mieux rien que le trop-plein d’insupportables bondieuseries encore et toujours à l’affiche sur tous les écrans.

Les films de croyants (faith-based) ont la cote à Hollywood. Le mégasuccès de The Passion of the Christ (plus d’un demi-milliard en 2004) et plus récemment de War Room (2015), avec ses quelque 90 millions de revenus pour 3 millions d’investissement a restimulé le secteur.

Après tout, un Américain sur neuf (17 %) appuie ses décisions de consommateur sur sa foi. The Case for Christ vient d’apparaître sur les écrans américains et canadiens (mais pas au Québec). Le film mettant en vedette Faye Dunaway, basé sur un best-seller, raconte l’histoire d’un journaliste athée transformé par ses recherches sur la foi. You wish… À l’automne, on verra The Star, une histoire de la nativité en marionnettes, dont une s’exprimant avec la voix d’Oprah Winfrey.

Thèmes et anathèmes

En télécommunication comme en éducation, il ne faut pas non plus confondre prosélytisme, propagande et culture religieuse. Le réservoir des thématiques plus ou moins influencées par la religion semble aussi en expansion sur les écrans.

La télé explore ce continent avec d’indéniables succès. La troisième et dernière saison de The Leftovers débute ce dimanche de Pâques sur HBO, réputée meilleure chaîne au monde. Super Écran relaie ici la production probablement trop audacieuse pour une chaîne conventionnelle, même Télé-Québec.

La série raconte la vie sur Terre après la disparition soudaine et inexpliquée de 2 % de la population mondiale, dans une sorte de ravissement préapocalyptique. Une très lourde atmosphère teinte toute la production peuplée de personnages malheureux, enfermés dans leurs peines et leurs remords. La musique de Max Richter alourdit l’ambiance, et il faut franchement être fait fort, très fort, pour ne pas sombrer dans la mélancolie et le chagrin en se frottant à cette création aussi audacieuse qu’inquiétante.

Photo: HBO

Il y aura bientôt de la concurrence. American Gods commence sa vie utile sur les plateformes de diffusion du réseau Starz à la fin du mois, le 30 avril. Comme The Leftovers, cette série s’inspire d’un roman (du prolifique et populaire Neil Gaiman, un Britannique).

On y suit Shadow Moon, prisonnier relâché peu avant la fin de sa sentence parce que sa femme vient de mourir assassinée. Le veuf enténébré tente de se réinsérer socialement. Il trouve du travail auprès d’un vieil escroc qui l’embauche comme garde du corps et l’entraîne dans un road trip à travers l’Amérique. L’étrange patron se révèle n’être nul autre qu’Odin, dieu de la mythologie scandinave. Le périple est fait pour en retracer d’autres et les confronter tous ensemble aux nouveaux dieux du continent, ceux du titre de la série, y compris Internet, Automobile, Médias et Technologie.

Pas banal, n’est-ce pas ? Thor contre Char ? Qui dit mieux ? The Handmaid’s Tale peut-être ?

Cette série du pure player Hulu et de la chaîne Bravo (au Canada) fera aussi son entrée à la fin du mois (le 26 avril) et elle aussi s’inspire d’un fameux roman, celui de la Canadienne Margaret Atwood, déjà adapté au cinéma par Volker Schlöndorf en 1997.

La fiction dystopique raconte la vie dans une république postapocalyptique où le taux de natalité menace les humains d’extinction. Dans ce monde totalitaire, perclus de religion, les hommes écrasent (encore plus) les femmes, réduites à leur fonction de domestique ou de reproductrice. Elisabeth Moss (célèbre pour son rôle dans Mad Men) incarne Offred, la servante écarlate.

The Handsmaid’s Tale, comme New Gods, ne pourra évidemment pas échapper à des lectures politiques pour en faire les premiers reflets de l’ère Trump dans le miroir toujours déformant de la culture télévisuelle. Les nouveaux dieux pourrait être lue comme une célébration du repli sur soi face à l’ouverture globalisante, peut-être même comme un appel fondamentaliste aux traditions contre les fausses idoles d’aujourd’hui. La perspective féministe de Margaret Atwood appuie dans le même sens en illustrant par la science-fiction les dangers inhérents à la misogynie fondatrice des religions et des sociétés humaines.

Il n’y a pas que ça évidemment. Il s’agit sur dossier de deux créations traitant de la manipulation des masses, du contrôle des âmes et de la nécessaire révolte contre les sources d’oppression. Il y a toutes sortes de religions dans l’air…