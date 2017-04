«Sur les routes de la science»: de l’infiniment petit à l’infiniment grand

«C’est une émission qui s’est construite graduellement. On voulait vraiment emmener les spectateurs avec nous. On en a bavé parfois!», raconte Marie-Pier Élie, qui porte ce projet avec Émilie Martin.

Elles cumulent chacune une vingtaine d’années de métier, mais à les voir s’extasier devant le colossal télescope Keck et le LHC, cet accélérateur de particules où l’on a observé pour la première fois le boson de Higgs, on devine tout de suite que la Française Émilie Martin et la Québécoise Marie-Pier Élie demeurent de grandes passionnées de la science. À la fois conceptrices, scriptrices et animatrices de Sur les routes de la science, les deux journalistes scientifiques proposent un road trip autour du monde par lequel elles souhaitent changer notre regard sur la science.

« Ce qu’on voulait montrer, c’était la vie d’un chercheur sur le terrain, de faire un portrait réaliste du scientifique. Certains vont travailler toute leur vie sur un tout petit détail, mais c’est ce détail qui va faire avancer les choses. On a souvent l’image du chercheur qui vit un “eureka !” perpétuel, mais ce n’est pas ça, la science. Elle avance à tout petits pas, lesquels sont aussi de grands pas », explique Marie-Pier Élie, rencontrée à Montréal.

« Chacune de notre côté on l’avait vécu en reportage, moi pour la presse écrite, Marie-Pier pour le Code Chastenay. On avait rencontré des scientifiques qui partent en mission et à qui il arrive des tonnes de bricoles. On trouvait que ça apportait du piment à la recherche scientifique. On voulait que le monde comprenne que ces hommes et ces femmes sont comme des Indiana Jones et on a voulu les accompagner sur le terrain parce qu’on aime aussi l’aventure », confie Émilie Martin, jointe en France.

L’univers comme terrain de jeu

Au fil des dix épisodes de cette émission coproduite avec la France, les amateurs de science pourront notamment suivre Émilie Martin et Marie-Pier Élie dans les sommets brumeux d’Hawaï à la recherche d’exoplanètes, à deux kilomètres sous terre à Sudbury afin d’étudier la matière sombre — eh non, l’univers n’est pas que constitué d’atomes ! — ou à la chasse aux serpents venimeux dans la jungle du Costa Rica.

Semblables à des gamines dans un magasin de jouets, les deux complices parcourent des lieux enchanteurs, parfois méconnus du commun des mortels, découvrent des équipements scientifiques inimaginables et rencontrent des scientifiques charismatiques qui partagent avec enthousiasme leur quotidien.

Photo: ICI Explora

Pour chaque épisode, pas question de mises en scène, ou très peu : « On tourne à l’arrache, comme disent les Français, avec une équipe réduite, raconte Marie-Pier Élie. Nos échanges se veulent aussi spontanés que possible. C’est une émission qui s’est construite graduellement. On voulait vraiment emmener les spectateurs avec nous. On en a bavé parfois ! »

Les ont accompagnées dans ce périple aux quatre coins de la planète Damien Augeyrolles et Emmanuel Descombes. « Ce qu’on cherchait, c’était des réalisateurs capables d’être très spontanés, de suivre l’action comme elle se fait, des gens capables de faire de belles images et de raconter des histoires. Il fallait aussi qu’ils soient très mobiles, très souples et à l’aise avec l’incarnation de deux femmes », se souvient Émilie Martin.

Bien qu’elle garde d’excellents souvenirs de ses passages à Hawaï et en Suisse, Marie-Pier Élie admet que l’un des sujets abordés dans Sur les routes de la science lui tenait particulièrement à coeur : « Plusieurs sujets m’habitaient depuis longtemps, dont le diable de Tasmanie. J’entends parler de ce cancer que ces bêtes se transmettent entre elles et qui menace de faire disparaître l’espèce. J’étais contente d’aller là où on tente de trouver un vaccin contre cette maladie. »

« Ma spécialité de départ, c’est l’astrophysique, et ça faisait très longtemps que je voulais suivre les chercheurs qui partent en mission dans le désert d’Atacama au Chili pour préparer les missions martiennes, parce que le désert de Tacama est considéré comme un analogue martien », révèle Émilie Martin.

Transmettre la matière

Alors qu’elles abordent différents sujets, parmi lesquels la surveillance des volcans, l’impact des séismes sur le climat et les traces laissées par les dinosaures, Émilie Martin et Marie-Pier Élie ne perdent pas de vue l’envie de partager leur passion à un plus large public possible. Leur mot d’ordre : que le tout soit rigoureux et distrayant.

« Les gens aiment véritablement la science, les contenus scientifiques. Je suis persuadée depuis longtemps que ce n’est pas plus difficile de parler de science que d’économie, d’art ou de culture. Comme pour n’importe quoi, il faut réussir à prendre les éléments essentiels, à structurer le tout », croit la journaliste québécoise.

« Plus que jamais la science peut donner des clés aux gens pour appréhender le monde, poursuit-elle. On parle beaucoup de fausses nouvelles, de trucs ésotériques présentés comme des faits, on publie encore des chroniques astrologiques, et ça me fait mal ! Pas besoin d’avoir un énorme bagage pour appréhender l’existence, juste quelques clés que les émissions scientifiques comme la nôtre donnent. »

Ayant récolté de bonnes critiques et de bonnes cotes d’écoute en France, Sur les routes de la science pourrait-elle être de retour pour une deuxième saison ? « On en rêve carrément et on oeuvre beaucoup pour ça. Je crois que les voyants sont au vert et j’ose espérer que ça va se concrétiser. On vous tiendra au courant ! » promet Émilie Martin.