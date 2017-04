«Le goût d’un pays»: trésors nationaux

L’idée de réunir à l’écran Gilles Vigneault et Fred Pellerin a d’abord germé dans l’esprit de Francis Legault après les avoir entendu parler de leur cabane à sucre, ensemble à la radio. Les voilà donc dans sa caméra, discutant avec passion de leur amour pour le sirop d’érable, ce trésor national que les uns adorent et que les autres regardent de haut.

Dans Le goût d’un pays, Francis Legault a donné la parole à des amoureux du sirop d’érable, toutes générations confondues, pure laine et néo-Québécois (de Roméo Bouchard à Martin Picard). En résulte un portrait chaleureux, vibrant et rassembleur de la société québécoise, lequel distille pourtant un goût doux-amer.

Tandis que tous s’affairent à recueillir la précieuse sève et que l’on offre des vues imprenables sur les érablières, Kim Thúy et Lesley Chasterman partagent des anecdotes de jeunesse, et Boucar Diouf et Gabriel Nadeau-Dubois se livrent à quelques analyses sur l’identité nationale et le sentiment d’appartenance. À les entendre, par moments, on se croirait presque dans une publicité pour Tourisme Québec…

À travers leurs propos, tour à tour légers, émouvants, éclairés, on ne retrouve pas l’inquiétude quant à l’avenir du Québec que ressent Gilles Vigneault. Faisant figure de patriarche dans ce documentaire aux images d’une grande beauté, le poète a très souvent les yeux tristes lors des discussions avec son enthousiaste dauphin.