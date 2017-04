«L’érotisme et le vieil âge»: Éros en hiver

Le cinéaste Fernand Dansereau rejette le pessimisme entourant la vieillesse en s’appliquant depuis plusieurs années à faire la démonstration du contraire avec des films comme Quelques raisons d’espérer et Le vieil âge et le rire. Elle s’avère éloquente encore une fois dans L’érotisme et le vieil âge.

Le cinéaste se garde bien de jouer les racoleurs, approchant le sujet et ses protagonistes avec respect, délicatesse, et un sens aiguisé de l’esthétisme. Ce qu’ils ont à dire déboulonne quelques mythes sur l’angélisme de nos grands-parents, confidences appuyées de statistiques éloquentes sur la fréquence des rapports sexuels au-delà de la soixantaine, une période de la vie qui, pour plusieurs, n’a rien d’un désert ou d’un naufrage.

Dansereau déconstruit avec minutie nos préjugés, sans pour autant dresser un portrait idyllique de l’amour et du couple au temps des rides et du rhumatisme. Si les doléances ne manquent pas chez certains, d’autres revendiquent de nouvelles formes de sexualité, nullement prêts à prendre leur retraite de ce côté.

Leurs témoignages, parfois brefs et percutants, font sourire par leur franchise, ou émeuvent à cause du voile de tristesse qui les recouvre. L’érotisme et le vieil âge s’avance en effet peu à peu sur un territoire plus fragile, celui de l’amour au moment du grand départ, ou de l’absence psychique, illuminant ce documentaire de profondes réflexions.