Pièges, hameçons, procès et politique

Réseaux sociaux à double tranchant

Ce documentaire fort réussi de Neal Broffman montre les bienfaits, mais surtout les travers des réseaux sociaux en racontant la triste histoire de la disparition de Sunil Tripathi, un étudiant américain d’origine indienne en dépression, accusé à tort sur des plateformes numériques d’avoir perpétré l’attentat du marathon de Boston, une « information » par la suite reprise par les médias traditionnels. Histoire d’un gâchis médiatique de quelques heures qui a laissé des traces indélébiles dans une famille sans reproche, et endeuillée.



Aidez-nous à trouver Sunil Tripathi

Planète +, samedi, 20 h

Pêche en ville (ou autour)

Photo: MAtv

Pas besoin d’aller bien loin pour pouvoir taquiner le poisson tranquille : la grande ville et ses environs ont beaucoup à offrir aux pêcheurs débutants ou expérimentés. Cette nouvelle production de la chaîne citoyenne propose chaque semaine des espèces à pêcher et des endroits où le faire dans la grande région de Montréal, sans oublier des trucs pour rendre cette activité plus agréable et possiblement « miraculeuse »…



Pêche urbaine

Matv, samedi, 11 h

Photo: V

Procès d’anthologie

Cette première saison de la série d’anthologie American Crime Story, racontant dans le menu détail le célèbre procès pour meurtre de l’ex-footballeur OJ Simpson, a reçu d’excellentes critiques et a été couverte de prix aux Emmy et aux Golden Globes. Voici une occasion de la découvrir en français.



L’affaire O.J. Simpson

V, lundi, 21 h

Photo: Showtime

Amour et engagement

Il y a beaucoup à espérer de cette minisérie à saveur historique et politique, une coproduction américano-britannique écrite et scénarisée par John Didley, le créateur de la série d’anthologie American Crime (à ne pas confondre avec la série citée ci-dessus) et scénariste oscarisé pour 12 Years a Slave. On y suit la « radicalisation » d’un couple d’activistes (Freida Pinto et Babou Ceesay) qui se tourne vers la clandestinité et la violence pour poursuivre son combat pour l’égalité raciale dans le Londres explosif du début des années 1970, après avoir libéré un prisonnier politique (Idris Elba, l’inspecteur Luther en personne). Les premiers échos critiques sont très positifs…



Guerrilla

Showtime, dimanche, 21 h