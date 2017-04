Ça sent… les séries

La vraie de vraie saison, celle de tous les risques et de tous les espoirs, débute ce soir. Et pour les Glorieux, cette première série éliminatoire s’ouvre à la maison contre les redoutables Rangers.

Les Rangers de New York c. Canadiens de Montréal, TVA Sports et CBC, dès 19 h

L’autisme en réponses

Cette courte série documentaire produite par le CHU Sainte-Justine est en quelque sorte un « manuel » à l’usage des parents qui craignent que leur progéniture soit atteinte de troubles du spectre de l’autisme.

Autisme au quotidien, Canal Savoir, 19 h et 22 h

Démêler l’inné de l’acquis

Basée sur une étude longitudinale qui suit plus de 1000 Néo-Zélandais depuis leur naissance en 1972, cette série documentaire offre une foule d’informations fort intéressantes et utiles sur la santé et le développement social, sur l’influence de nos comportements sur ce que nous devenons…

Qui sommes-nous, Explora, 21 h