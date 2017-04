Le Rach 2 « avec classe »

Voilà les mots qu’utilisait le collègue Christophe Huss le 13 mars dernier pour qualifier l’interprétation du 2e Concerto pour piano de Rachmaninov par le jeune pianiste Joseph Moog, en compagnie de l’Orchestre métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin. On le croit sur parole.

La force du destin : Concerto pour piano no 2 de Rachmaninov, Radio-Canada, 19 h

Sous le fond de teint

Début d’une sympathique série documentaire sur l’art de la drag queen vu par trois vieux routiers et trois recrues dans ce métier hors norme, qui se dévoilent sous leurs costumes à paillettes et leurs maquillages. Mado Lamothe assure l’animation et la narration.

Ils de jour, elles de nuit, Artv, 19 h 30

Tablée historique

Ce prélude à la série documentaire MTL fait figure de rareté à notre télé : un grand plateau de discussion sur l’histoire de notre métropole. Marie-France Bazzo anime cette émission spéciale.

MTL : ça se discute, Télé-Québec, 21 h