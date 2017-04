Le regard de Bécaud

Un excessif, un véritable épicurien, un créateur sans limites, un passionné passionnant, une centrale électrique, un affamé de la vie : on savait. Un fou fini du film amateur, on savait moins. Sa fille Émilie, née en 1972, « l’année où mon père composa Un peu d’amour et d’amitié », nous l’apprend. Et nous montre ses métrages en 16 mm, ponctués d’archives télévisées, de performances invariablement intenses et de témoignages divers. « Il nous filmait tout le temps : mes souvenirs et les vôtres vont se fondre en un doux mélange… »



Il filmait son monde, Bécaud : la famille de musique, ses paroliers en visite ou en tournée avec lui (dont Aznavour), la famille des amis, le cocon familial. Des extraits d’entrevues lui permettent, en alternance avec Émilie, de commenter les images en splendides couleurs Kodachrome. Ce qui aurait pu n’être qu’un autre documentaire biographique devient une fenêtre grande ouverte : d’une manière unique, nous avons accès à l’intérieur de Bécaud, nous voyons ce qu’il voyait, ce qu’il cadrait pour l’éternité. Hollywood qu’il découvre dans les années 1950, les fans aperçus d’une fenêtre de l’Olympia, etc.



J’en aurais pris encore plus, de ses films personnels, on aurait pu tout raconter à partir de ces bobines : on avait là le vrai trésor, l’angle unique, son regard. Mais si l’occasion n’a pas été suffisamment saisie, l’émission demeure exceptionnelle grâce à ces instants privilégiés.

Bécaud, mon père TV5, samedi, 20 h