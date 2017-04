Périls policiers

Les habitués de la chaîne de la francophonie seront peut-être un brin déstabilisés en tombant sur cette nouvelle série documentaire à propos de patrouilles spécialisées de corps policiers d’un peu partout dans le monde. Le ton de la narration, le montage syncopé et la musique un peu pesante laissent croire qu’on est plutôt à une ou l’autre des deux chaînes au nom qui se résume par une seule lettre… Au-delà de cet habillage, cette série québécoise s’avère fort intéressante parce qu’elle compare des patrouilles spécialisées comparables (narcotrafic, bidonville, tourisme, frontières) sur différents continents, ce qui laisse entrevoir la place qu’occupent les corps policiers dans les pays visités. En complément, on trouve un volet Web entièrement québécois sur divers aspects du travail des patrouilleurs d’ici.



Démêler l’inné de l’acquis

Basée sur une étude longitudinale qui suit plus d’un million de Néo-Zélandais depuis leur naissance en 1972, cette série documentaire en quatre épisodes offre une foule d’informations fort intéressantes et utiles sur la santé et le développement social, sur l’influence de nos comportements sur ce que nous devenons… Elle permet également d’élucider certains mythes à propos des conséquences possibles à long terme de certaines habitudes adoptées à un très jeune âge, sans pour autant contredire l’expression consacrée « tout se joue avant cinq ans »…



L’autisme en réponses

En ce Mois de l’autisme, cette courte série documentaire en quatre épisodes offre en quelque sorte un manuel à l’usage des parents qui craignent que leur progéniture soit atteinte de troubles du spectre de l’autisme (TSA). Cette production du CHU Sainte-Justine, animée par Patricia Paquin, elle-même mère d’un enfant atteint de TSA, fait appel à ses spécialistes pour expliquer la maladie, mais aussi et surtout donner des pistes de solution pour faciliter la vie des familles qui la vivent au quotidien. À noter que la série est déjà toute disponible sur le site de la chaîne.



