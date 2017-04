Ce temps de l’année…

Il vous reste désormais un peu moins d’un mois pour faire votre déclaration de revenus. L’équipe économique de Radio-Canada travaille à vous éclairer dans cette tâche désagréable avec cette édition spéciale toute consacrée aux impôts et à la fiscalité.

RDI Économie : spéciale impôts, RDI, 18 h

Moeurs et coutumes

Dans cette deuxième saison, l’animateur (et cinéaste) Christian Laurence poursuit son tour du monde des tabous et interdits « cocasses » ou dérangeants qui sont d’usage dans certaines contrées. Son périple débute à New York, ville de tous les excès, ou presque…

Tabous et interdits, TV5, 19 h

Entre profession et émotion

Dans cette série britannique, une policière, dont la fille s’est suicidée, est obsédée par celui qu’elle juge responsable de cette mort tragique, un jeune fraîchement sorti de prison pas tout à fait réhabilité…

Happy Valley, MAX, 21 h