Dans la tête des politiciens

Cette satire politique, signée par les auteurs de la série judiciaire Une femme exemplaire, flirte avec la science-fiction en mettant en scène une invasion d’insectes extraterrestres à Washington, qui se mettent à gruger le cerveau et contrôler les gens, y compris les politiciens…

Sang cervelle, MAX, 20 h

Les raisons politiques

Programmé à quelques jours de la semaine sainte, ce documentaire basé sur des découvertes archéologiques et des analyses historiques met en lumière l’impact de l’instabilité politique romaine de l’époque sur le destin de Jésus.

The Last Days of Jesus, PBS, 20 h

La vie après le centre jeunesse

Ce documentaire de Mathieu Arsenault suit le destin de trois jeunes qui ne l’ont pas eu facile, qui sont passés par les centres jeunesse et qui tentent tant bien que mal de se faire une place au soleil…

En cavale, TV5, 21 h