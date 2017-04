Nos choix ce soir

3 avril 2017

Ça ne pousse pas dans le frigo

Cette nouveauté propose à des enfants de la fin du primaire de passer une journée dans une ferme pour découvrir comment est produit ce qu’ils mangent tous les jours.

Agrofun, UNIS, 18 h 30

À travers les yeux des animaux

Cette suite de la superbe série documentaire de la BBC épouse cette fois le point de vue des animaux qui peuplent notre planète et tentent tant bien que mal d’y survivre. En rafale tous les soirs jusqu’à samedi.

Planète Terre 2, Explora, 20 h

Dieu est partout

Dans cette série documentaire en six épisodes signée National Geographic, l’acteur Morgan Freeman part sur les traces de Dieu aux quatre coins du globe, celui de toutes les confessions religieuses. Projet ambitieux aux images magnifiques et au propos mesuré. Suite demain et mercredi et la semaine prochaine du lundi au mercredi.

