La balle au stade, mais…

Toujours sans une équipe professionnelle montréalaise. En attendant l’éventuel retour d’hypothétiques Expos, on peut se rabattre sur la désormais traditionnelle partie inaugurale, où brillent l’équipe de la Ville Reine et sa vedette montréalaise, Russell Martin. Rebelote demain, midi trente, pour un deuxième match.

Match préparatoire des Blue Jays de Toronto contre les Pirates de Pittsburgh, TVA Sports, 18 h 30

Fin de saison, fin

C’est soir de finale hivernale pour le talk-show de TVA et l’émission de cuisine de Christian Bégin, mais aussi la dernière tout court de « l’homme en or » Wauthier, qui cédera sa place à Pierre-Yves Lord en septembre. Le magazine sur la télé ferme sa saison avec une édition spéciale de deux heures où seront remises les Zapettes d’or.

Ça finit bien la semaine, TVA, 19 h, Curieux Bégin et Deux hommes en or, Télé-Québec, 19 h et 21 h, C’est juste de la TV, Artv, 22 h