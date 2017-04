Idoles instantanées

Jusqu’où peut-on aller pour devenir célèbre ? Dans le cas de l’actrice Frédérique Boileau (Mariloup Wolfe), qui a dû dire adieu à son rêve hollywoodien, elle n’aura d’autre choix que d’apparaître avec son amoureux, le producteur Maxime Richer (Sébastien Huberdeau), dans la nouvelle téléréalité Sur-vie. Animée par la star américaine Raquel Rose (Pamela Anderson, qui se la joue Marilyn Monroe), Sur-vie est produite par le peu scrupuleux Charles Grisé (Luc Picard, mordant à belles dents dans ses répliques), qui ne recule devant rien pour faire grimper l’audimat.

Vous avez aimé la jubilatoire série RÉELlement ? Vous vous plaisez à lever le nez sur la téléréalité ? Peut-être succomberez-vous à cette première série dramatique écrite en solo par Martine D’Anjou. Soutenu par la mise en scène d’Yves Christian Fournier (Tout est parfait), qui donne au tout un je-ne-sais-quoi de sulfureux, le récit imaginé par celle qui fait ses armes dans les coulisses de Mixmania offre une image assez peu reluisante de la téléréalité.

Hormis la pathétique Frédérique, tous les personnages semblent posséder une morale plus qu’élastique, ce qui donne lieu à quelques scènes gratuitement racoleuses. Répliques assassines, coups bas, alliances, trahisons : le programme est chargé. Malgré cela, on sent une certaine retenue dans le scénario, comme si on avait craint que certains personnages aient une ressemblance fortuite avec des quelques célébrités locales…