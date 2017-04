Lot de printemps

Yves et Maks sur la route

Goûter les yeux fermés

Les émissions culinaires empruntant au road trip se multiplient depuis quelques années. Celle-ci se distingue du lot par le fait que l’une de ses deux vedettes est aveugle. Ça n’empêche pas Yves Tougas d’être un gourmand curieux, d’autant plus qu’il a pour compagnon de virée gustative sur les routes nord-américaines un chef qu’il connaît bien, Maksim Morin, du restaurant Le Chien fumant. Un régal pour les yeux, ouverts ou fermés.



Yves et Maks sur la route, AMI-Télé, mardi, 20 h 30



Prêts, pas prêts

En primeur télévisuelle cette semaine, ces deux documentaires québécois présentent des individus aux intérêts très, très différents : les uns sont prêts à toute éventualité, même la fin du monde ; les autres essaient d’apprivoiser la vie sans provoquer trop de catastrophes… Et si l’Apocalypse nous fait entrer dans l’univers de cinq « survivalistes » québécois, des gens qui se préparent pour pouvoir vivre longtemps sans aide si une catastrophe majeure survenait. En cavale suit sur deux ans trois jeunes hommes passés par les centres jeunesse qui doivent apprendre à vivre en société malgré leur « lourd passé ».



Et si l’Apocalypse, Canal D, dimanche, 19 h et En cavale, TV5, mardi, 21 h



Fictions d’ailleurs

Voici trois séries de trois genres différents qui débutent cette semaine et qui méritent qu’on s’y attarde un peu, ou beaucoup, c’est selon…

La comédie satirique Sang cervelle devrait plaire aux amateurs de séries politiques. On y suit une jeune cinéaste qui se retrouve à travailler à Washington pour son sénateur de frère afin de financer son prochain projet. Elle découvre que des insectes dévorent tranquillement le cerveau des politiciens et du personnel de la Maison-Blanche.



MAX, mardi 20 h



Happy Valley n’a rien de très jojo. Dans cette série britannique, une policière, dont la fille s’est suicidée après la naissance de son enfant fruit d’un viol, est obsédée par celui qu’elle juge responsable de la mort tragique de sa progéniture, un jeune homme fraîchement sorti de prison et pas tellement réhabilité…



MAX, mercredi, 21 h



La série britannique Poldark raconte pour sa part les lendemains pas très chantants d’un soldat anglais revenu chez lui après avoir combattu dans la guerre d’indépendance américaine.



Télé-Québec, jeudi, 22 h