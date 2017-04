Il y avait un jardin…

Agrofun a pour but de montrer aux enfants que la nourriture ne pousse pas dans le réfrigérateur, par la pratique et le plaisir des papilles. En compagnie de l’animateur Patrick Thibault, qui a lui-même appris les rudiments de l’agriculture dans l’amusante série documentaire Agrofolies, des élèves de 4e et 5e années du primaire du Nouveau-Brunswick passent une journée à s’initier aux joies (et difficultés) des travaux agricoles.



Agrofun UNIS, lundi, 18 h 30.