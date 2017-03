Le meilleur du pire

Le gala du cinéma québécois a beau avoir lieu en juin cette année, les Aurores ne bougent pas, pour notre plus grand plaisir. Les suites risquent d’avoir leur lot de récompenses…

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30

Fin de saison, presque la fin

Pour ces dernières, le magazine culturel se penche sur les nouvelles tendances des téléréalités, tandis que l’émission d’affaires publiques lève le voile sur une « justice parallèle » qui s’est mise en place depuis la commission Charbonneau.

Esprit critique, Artv, 21 h et Enquête, Radio-Canada, 21 h

Épouvante connectée

Des histoires de peur construites autour des technologies de l’information qui peuplent (et accaparent souvent beaucoup trop) nos vies : c’est ce que propose cette nouvelle websérie, créée par les écrivains Samuel Archibald et William S. Messier et réalisée par Sébastien Diaz.

Terreur 404, tou.tv, dès 22 h