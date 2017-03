Le comédien québécois Benoît Girard est décédé

Le comédien québécois Benoît Girard s’est éteint à l’âge de 85 ans.

La comédienne Louise Latraverse en a fait l’annonce sur son compte Twitter tard dimanche soir.

J’apprends le décès de mon ami Benoît Girard, mari de Monic Joly. Bon acteur, drôle et dévoué envers ceux qu’il aimait. À Kristian son fils. — Louise Latraverse:-) (@LLatraverse) 27 mars 2017

L’acteur Benoît Girard s’est éteint à l’âge de 85 ans, une grande perte pour le monde du théâtre québécois. Nos condoléances à la famille — Théâtre Jean-Duceppe (@DUCEPPE) 27 mars 2017

Benoît Girard a joué de nombreux personnages au cinéma, au théâtre et à la télévision.L’acteur, né à Montréal, est monté sur toutes les scènes de la métropole, jouant autant chez Duceppe qu’au TNM, en passant par le Rideau vert et le Quat’sous.« Une grande perte pour le monde du théâtre québécois », a indiqué le Théâtre Jean-Duceppe sur son compte Twitter.Il a été honoré plusieurs fois durant sa carrière. En 2001, il a notamment reçu le prix de la meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien dans la pièce La Cerisaie d’Anton Tchekhov.Il est aussi connu pour ses rôles au petit écran, notamment dans les séries télévisées Le survenant, Symphorien, Lance et compte ou encore Le retour.Au grand écran, il a été de la distribution de Félix et Meira, De père en flic, Maurice Richard, Dans une galaxie près de chez vous, et Du pic au cœur, entre autres.Son dernier passage au petit écran remonte à 2012 : il incarnait Horace Boivin dans Les rescapés.Il était marié à la comédienne Monique Joly, décédée en 2015 à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer du pancréas. Le couple avait joué ensemble dans le téléroman de Marcel Dubé La belle province.