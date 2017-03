Nos choix ce soir

27 mars 2017

Fin de saison, suite

Les deux fictions populaires à 20 h sur les grands réseaux tirent leur révérence, tout comme le magazine de consommation de Télé-Québec et les docteurs de Charles-Lemoyne, que l’on voit à l’œuvre à Noël.

Ça vaut le coût et De garde 24/7, Télé-Québec, dès 19 h, Ruptures, Radio-Canada, 20 h et L’échappée, TVA, 20 h

La radio à la télévision

Une occasion de rattraper cette première incursion du cabaret littéraire radiophonique de la Première Chaîne à la télévision, une spéciale autour du 375e anniversaire de Montréal. Un ballon d’essai pour une future saison au petit écran ?

Plus on est de fous, plus on lit, Artv, 22 h

Évolution d'une langue

Suite quarante ans plus tard d’un documentaire de Michel Brault sur ce dialecte si longtemps décrié, ce mélange de français acadien et d’anglais. Et les choses ont changé, mais pas nécessairement comme on s’y attendait.

L’éloge du chiac 2, UNIS, 22 h