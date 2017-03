Les premiers arrivés

La ville de Montréal, fondée par des dévots, souligne ses 375 ans cette année. On fête. Le Canada des financiers qui l’ont structuré politiquement en 1867 a pour sa part 150 ans cette année. On fête aussi, semble-t-il. Mais qu’en est-il de ceux qui étaient là au temps où l’Amérique n’était pas encore l’Amérique, c’est-à-dire un projet constitué autour d’une vision européenne du monde ?

L’émission Découverte, avec à sa barre l’irremplaçable Charles Tisseyre, a confié à la journaliste Gaëlle Lussiaa-Berdou la rédaction d’un portrait des premiers habitants du continent, le tout placé dans la perspective de « célébrer le Canada dans toutes ses dimensions à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération ».

Il est évidemment insensé de prétendre qu’on se trouve ici « sur les traces des premiers Canadiens ». L’histoire ne contient pas dans ses racines d’il y a plus de 12 000 ans une direction qui pointe indubitablement vers le Canada de 1867 ! D’ailleurs, les descendants de ces premiers habitants se sont vu imposer de force ce projet, ce qui devrait déjà suffire à prévenir toute intégration forcée à une trame narrative du présent. Mais le travail de vulgarisation que propose ce documentaire n’en est pas moins « fascinant », pour reprendre ce mot fétiche de Charles Tisseyre.

Au Québec, du côté de Lac-Mégantic, on fouille depuis une quinzaine d’années un site exceptionnel. Sa découverte a transformé la manière de concevoir l’occupation du territoire québécois lors de sa préhistoire. En 2003, on a découvert sur ce site des signes d’une occupation qui remontent à au moins 12 000 ans. Si bien que cette portion des Cantons-de l’Est sert aujourd’hui d’étalon pour traiter de la question du peuplement du territoire nord-américain.

Il y a 12 000 ans, cette portion des Cantons-de-l’Est vient d’être libérée de l’emprise des glaces, explique l’archéologue Claude Chapdelaine. On se trouve dans la toundra, avec ses lichens, ses arbustes et ses rocs pelés. Des chasseurs traquent le caribou migrateur. Sur le site Cliche-Rancourt, près du lac aux Araignées, on trouve des outils de chasse en pierre taillés sur deux faces. Ils appartiennent de par leur forme à une époque particulière bien documentée : celle de la culture Clovis, apparue il y a environ 13 000 ans. D’où vient ce peuple de chasseurs dont la façon de fabriquer des outils perdure pendant 1000 ans ?

La théorie la plus connue est celle de la migration du détroit de Béring. Il y a environ 100 000 ans, au moment de la dernière glaciation, le niveau d’eau baisse dans le détroit de Béring, entre l’Alaska et la Sibérie. Sur ce territoire, la Béringie, migrent les premiers habitants venus d’Asie.

Si, comme on le pense, le corridor de glace du détroit de Béring n’a pu être dégagé qu’il y a 13 000 ans, comment peut-on expliquer une présence humaine plus vieille de 1000 ans au moins plus au sud ? En somme, au moment où ces migrants empruntent un parcours qui s’ouvre entre les glaces, la culture Clovis est déjà présente à l’intérieur du continent !

Nouvelles perspectives

Faut-il alors remettre en cause l’explication de cette migration par le détroit de Béring ? À Monte Verde, au Chili, on a trouvé dans les années 1970 un site où l’on trouve des humains dont la datation au carbone donne au moins 14 500 ans. On pense aujourd’hui que cela date de 18 000 ans. Ce site anticipe donc la présence de la culture Clovis de plus de 1000 ans, et en situant l’implantation plus au sud du continent, alors qu’on estime jusque-là que la migration vient du nord.

Beaucoup d’indices suggèrent que la côte ouest était déjà libre des glaces à cette époque. Il est ainsi possible de considérer qu’une voie côtière a pu être utilisée pour peupler le continent.

Tous deux de l’Université de Victoria, les archéologues Ducan McLaren et Daryl Fedje ont fait des découvertes importantes sur l’île Calvert, le long des côtes de la Colombie-Britannique. Ils ont notamment mis au jour des empreintes humaines vieilles de 13 200 ans.

Il est possible d’envisager aujourd’hui qu’il y eut aussi à l’époque une migration côtière, un espace plus rapidement dégagé des glaces. Mais la côte se trouvait en des lieux aujourd’hui submergés, ce qui rend la recherche pour le moins difficile.

Il est fort probable, estiment certains spécialistes, que les premiers habitants du continent étaient des marins qui profitaient de la richesse alimentaire de la côte.

L’horloge moléculaire

À l’Université du Kansas, on remonte aux origines du patrimoine génétique des Amériques à partir de séquences d’ADN prélevées sur des sites archéologiques. De la sorte, on peut établir des relations entre différents groupes humains.

Ces recherches relient les populations à cinq grandes lignées dont les origines asiatiques sont les mêmes. Mais on ne retrouve pas de traces de ces groupes en Asie, ce qui indique que ces populations ont divergé peu à peu d’une souche commune. L’isolement des individus a par la suite donné naissance à un génome proprement américain.

À partir de matériel génétique, il est possible de mesurer le temps qui s’est écoulé en fonction de mutations dont la temporalité est inflexible. Ces recherches montrent qu’entre 18 000 et 26 000 ans, des populations de la Sibérie se sont installées en Béringie avant de commencer à migrer plus au sud, il y a 17 000 ans environ, sur le nouveau continent.

La migration se dirige d’abord vers le sud. Puis, bien plus récemment, remonte vers le nord, le Grand Nord, envisagé avec attention dans ce documentaire parce qu’il est « au coeur de l’identité canadienne ».

Malgré ses prétentions à lier un lointain passé avec le présent du nationalisme canadien, cet excellent documentaire témoigne de la formidable capacité d’adaptation humaine.