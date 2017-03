Un peu plus de radio à la télé

Décidément, la radio publique semble avoir adopté une nouvelle façon de recruter de nouveaux auditeurs en proposant certaines de ces émissions phares en version télé. Après La soirée est (encore) jeune, voilà que l’émission littéraire de la Première Chaîne fait une timide incursion au petit écran pour une édition spéciale de son cabaret du vendredi, consacrée au 375e anniversaire de Montréal. Cette fête des mots et de la musique, officiée par l’animatrice Marie-Louise Arsenault et le « poète en résidence » Jean-Paul Daoust, a été enregistrée et diffusée en direct à la radio il y a deux semaines. Il reste à voir si la réalisation télévisée de ce rendez-vous radiophonique, signée par le cinéaste Rafaël Ouellet, saura rendre justice à l’esprit jubilatoire qui en émane chaque vendredi. Et si l’expérience sera reconduite sur une base plus régulière…



Utopique justice internationale ?

C’est la question qui nous taraude en plongeant dans cette série documentaire, présentée en rafale ce mardi, qui retrace 70 ans d’efforts pour retrouver et condamner les responsables de génocides et autres crimes contre l’humanité. La série écrite et réalisée par le journaliste Jonathan Silvers, qui s’est déjà penché sur le sujet dans un documentaire primé à propos de la chasse aux criminels de guerre nazis (Elusive Justice : The Search for Nazi War Criminals), s’intéresse spécifiquement au procès américain expéditif contre le général japonais après la Seconde Guerre mondiale, au silence quant aux atrocités commises dans les conflits qui ont marqué la guerre froide, et finalement aux limites de la justice internationale dans les vingt dernières années. Pas beaucoup de raisons d’espérer…



Soirées de gala

Ce sont devenus des classiques de la fin de l’hiver télévisuel : les galas « maison » d’Infoman et de C’est juste de la TV, qui honorent respectivement le pire du cinéma québécois selon un jury de critiques professionnels et le meilleur de la télé d’ici selon les auditeurs de l’émission, remettent leurs prix cette semaine. Dans les deux cas, on est sûr de ne pas s’ennuyer…



