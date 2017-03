Trump, le cirque

Revisionnez le film de la dernière campagne électorale américaine, le suspense en moins. Quoique… En refaisant le chemin du début à la fin, c’est plutôt un vertige qui vous guette en voyant soudainement tout ce que vous n’aviez pas vu. Ou voulu voir.

Dans The Circus, diffusé en version originale sur HBO la semaine dernière, on suit pas à pas trois commentateurs aguerris de la politique américaine, de l’annonce de la candidature de Donald Trump jusqu’à son élection-surprise du 8 novembre. (Aguerris, oui, mais aussi pleins d’humour, comme ils se le permettent de ce côté-là de la frontière.)

On revit une à une, au ras du terrain, les grandes étapes de cette longue course à obstacles qu’est une campagne américaine. En prime, des échanges exclusifs avec l’improbable futur président des États-Unis. Dans son jet privé, dans son « repère » tropical de Mar-a-Lago en Floride, au détour d’une mêlée de presse. L’une des pensées que confie le maître du divertissement après une primaire : « Avec moi dans la campagne, vous ne vous ennuierez jamais. » De fait.

Autres privilèges que partagent les trois complices : des entretiens à chaud avec des piliers des deux campagnes, dont Roger Stone, un coloré consultant électoral proche de Trump et réputé pour ses méthodes… musclées. On retrouve aussi un John Podesta, le directeur de campagne d’Hillary Clinton, interloqué par la tournure des événements.

À voir, donc, pour y voir plus clair dans l’une des plus grandes surprises électorales de l’histoire américaine. Et pour revivre des émotions fortes.