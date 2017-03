La guerre comme école

La série documentaire Cinq hommes et une guerre (version française de

Five Came Back) s’intéresse aux films tournés pendant la Seconde Guerre mondiale par cinq réalisateurs légendaires hollywoodiens (John Ford, Frank Capra, William Wyler, John Huston et George Stevens) et à leur influence sur leurs oeuvres. Cinq cinéastes d’aujourd’hui (Guillermo Del Toro, Paul Greengrass, Francis Ford Coppola, Lawrence Kasdan, Steven Spielberg) commentent le travail de ces modèles et Meryl Streep assure la narration dans la version originale. Une bonne douzaine des « films de guerre » de ces pionniers seront également mis en ligne au même moment.

Cinq hommes et une guerre (V.F. de Five Came Back) Netflix, dès vendredi