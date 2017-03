Une finale et une fête

Au rayon de la télé « musicale », soulignons la finale de la compétition de jeunes talents du classique et un hommage à Luc Plamondon chez Belle et Bum, en compagnie du principal intéressé, Alexandre Désilets, Brigitte Boisjoli et bien d’autres.

Virtuose, Radio-Canada, vendredi, 19 h, Belle et bum, Télé-Québec, samedi, 21 h

Trump, le cirque

Ce documentaire offre une rétrospective éclairante sur la campagne électorale de celui qu’on ne croyait pas voir atterrir à la Maison-Blanche, et sur les raisons pour lesquelles il y est finalement arrivé…

Trump: quand la politique devient folle, Canal D, dimanche, 19 h

Trois sœurs… et un frère

Ce somptueux téléfilm biographique raconte trois années importantes dans l’existence des trois soeurs Brontë : celles où elles deviennent écrivaines, pendant qu’elles s’occupent de leur frère en déchéance.

To Walk Invisible : The Brontë Sisters, PBS, 21 h