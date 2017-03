Nos choix ce soir

Relève comique d'Acadie

L’humour est une forme d’art dominante au Québec, mais on connaît peu ce qui se fait dans la francophonie canadienne. Ce documentaire en deux parties (suite mardi prochain) sur la relève humoristique acadienne permet d’élargir ses horizons comiques…

L’humour, c’est secondaire, UNIS, 18 h 30

Les odeurs, la grosseur et la couleur

L’avant-dernier épisode de la saison nous présente un filtre pour bloquer les odeurs des porcheries, un lien entre pollution et obésité, et la différence entre sirop d’érable clair et ambré.

Électrons libres, Télé-Québec, 19 h

Fin de saison

Après «Les pays d’en haut», c’est au tour de cet étrange mélange de thriller policier et de téléroman plus classique de tirer sa révérence jusqu’à l’automne, pour une ultime saison.

Mémoires vives, Radio-Canada, 21 h