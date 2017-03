Petite soeur…

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons malheureusement pas pu voir grand-chose de Trop, sinon la bande-annonce… Mais la prémisse de cette comédie dramatique, l’arrivée impromptue de la jeune soeur bipolaire (Virginie Fortin) dans la vie d’une trentenaire (Évelyne Brochu) et de son entourage, et la présence derrière la caméra des réalisatrices Louise Archambault (Gabrielle) et Chloé Robichaud (Sarah préfère la course, Pays) laissent espérer le meilleur.

Trop Dès jeudi, dans l’Extra de Tou.tv