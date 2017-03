«The Big Bang Theory» aura une série dérivée sur le personnage de Sheldon

Los Angeles — Une série dérivée (spin-off) de The Big Bang Theory portera sur la jeunesse de Sheldon Lee Cooper, le personnage principal de la populaire émission américaine. Selon le réseau CBS, Young Sheldon sera diffusé dès la saison prochaine. L’histoire se déroulera pendant l’enfance de Sheldon, dont le personnage est joué par l’acteur Jim Parsons dans la série originale. Jim Parsons sera d’ailleurs le narrateur de la série dérivée dans laquelle on verra le jeune Sheldon, 9 ans, vivre avec sa famille au Texas et fréquenter l’école secondaire. C’est le jeune acteur Iain Armitage — que l’on a pu voir, entre autres, dans Big Little Lies — qui personnifiera Sheldon enfant. Chuck Lorre, cocréateur de la série The Big Bang Theory, a créé Young Sheldon avec Steven Molaro. Le cinéaste Jon Favreau (Le livre de la jungle, Iron Man) réalisera le premier épisode. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée.