Travaux de remise en état au théâtre Montcalm, à Saint-Quentin

Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick — Le théâtre Montcalm de Saint-Quentin, dans le nord du Nouveau-Brunswick, fera l’objet d’importants travaux de remise en état grâce à l’appui financier des gouvernements provincial et fédéral. Le théâtre Montcalm est utilisé pour la tenue d’activités récréatives et culturelles et sert de lieu de rencontre pour les résidants. Le projet comprend plusieurs améliorations et vise à rendre l’édifice conforme aux normes actuelles du Code du bâtiment. Le gouvernement provincial investit 500 000 $ par l’entremise de la Société de développement régional. Pour sa part, le gouvernement du Canada verse 400 200 $ dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 pour la rénovation du bâtiment, tandis que le ministère du Patrimoine canadien a investi 249 000 $ par l’entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.