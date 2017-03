Double dose pour finir la saison

Cette dramatique qui navigue habilement dans les méandres émotifs et professionnels de Béatrice demeure l’une des séries les plus intelligentes et réussies de la télévision québécoise actuelle. Tout de suite après l’avant-dernier épisode de la saison diffusé ce soir, les impatients pourront regarder le dernier sur la plateforme numérique de TVA.

Au secours de Béatrice, TVA, 20 h et tva.ca

Dessous d'effets spéciaux

Début d’une série documentaire qui suit sur les plateaux de tournage et dans leur atelier deux techniciens d’effets spéciaux québécois plutôt ingénieux.

Les Blood Brothers, Z, 21 h 30

En attendant la série

Dès mercredi prochain à la même heure, Historia diffusera sa première série de fiction originale, qui raconte le fabuleux destin du « Gros Bill », le gentilhomme hockeyeur Jean Béliveau. Ce documentaire consacré au numéro 4 est une bonne occasion de s’y « préparer »…

Béliveau, le documentaire, Historia, 22 h