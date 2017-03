Nos choix ce soir

Tout en ellipses



Cette nouvelle websérie dramatique a plusieurs qualités : en plus d’être très drôle, la création du comédien Guillaume Lambert et du réalisateur François Jaros use intelligemment de l’ellipse pour raconter dans le désordre neuf mois particulièrement houleux dans une famille finalement pas si ordinaire.



L’âge adulte, tou.tv

Pas seulement pour les livres

Ce documentaire est une lettre d’amour aux bibliothèques, dont les fonctions se sont multipliées dans les dernières années, et aussi un appel pour un meilleur financement.

3e lieu : les bibliothèques publiques, RDI, 20 h



Parodier le crime

Cette nouvelle comédie se moque d’un genre télévisuel en vogue depuis peu aux États-Unis : les « true crime », ces séries documentaires qui décortiquent des affaires de meurtres litigieuses. John Litgow se prête au jeu de l’accusé.



Trial and Error, CTV et NBC, 22 h