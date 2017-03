«Game of Thrones» de retour en juillet

Photo: Helen Sloan / HBO via Associated Press

Los Angeles — La septième saison de la série culte « Game of Thrones » va être diffusée à partir du 16 juillet aux Etats-Unis, a annoncé jeudi la chaine câblée payante HBO dans une opération marketing qui a séduit de nombreux fans.

Tout a été révélé par le biais d’une vidéo diffusée en direct sur Facebook Live montrant un bloc de glace que les personnes visionnant les images devaient faire fondre en postant le mot « Feu » dans les commentaires, jusqu’à ce que la date apparaisse finalement.

Ce qui ne devait durer que quinze minutes, un temps déjà plutôt long lorsqu’il s’agit de regarder de la glace fondre, s’est étalé sur plus d’une heure à cause de problèmes techniques. Générant quelques railleries sur Twitter, où #GoTs7 est resté le mot-dièse le plus utilisé dans le monde après cette annonce.

« L’année prochaine, @HBO, un communiqué de presse suffira », a notamment tweeté @BeautyBrienne.

Game of Thrones, tiré des romans Le trône de fer de George R.R. Martin, raconte les intrigues de familles nobles qui s’affrontent pour le contrôle du pouvoir, tout en tentant de maîtriser les « Marcheurs blancs », créatures humanoïdes crépusculaires venues du Nord, réveillant les morts pour envahir Westeros.

Critiques… et records d’audience

Depuis la première saison en 2010, la saga a remporté 38 Emmys — les récompenses de la télévision aux États-Unis —, mais s’est attiré les plus vives critiques de toute l’histoire des séries télévisées à cause de son extrême violence et, encore plus controversé, pour l’omniprésence du viol et de l’inceste.

Ce qui n’a pas dissuadé les téléspectateurs : son audience aux États-Unis a progressé pour dépasser 25 millions d’adeptes, et la série bat des records dans le monde entier.

La sixième saison était la première à ne pas s’appuyer directement sur le récit de George R.R. Martin. Les deux auteurs, David Benioff et D.B. Weiss, avaient pris de nombreuses libertés avec l’histoire originelle.

L’an dernier, le duo avait annoncé qu’il y aurait encore « deux saisons au plus », soit huit au total, avec moins d’épisodes que les précédentes.

HBO avait annoncé la diffusion de la septième saison à partir de l’été, au lieu d’avril habituellement, mais sans date précise. Le dernier épisode de la sixième saison a été diffusé le 26 juin l’an dernier.

Depuis le premier épisode, les personnages attendent avec angoisse que l’hiver arrive — ils répètent à l’envi que « l’hiver vient » — et les équipes de tournage ont dû attendre les premiers frimas pour filmer, d’où le décalage de la diffusion.