Rencontre de deux solitudes

Ce film de Maxime Giroux raconte une délicate et magnifique histoire d’amour et de découverte entre deux solitaires qui incarnent à eux seuls deux solitudes montréalaises : un francophone « de souche » et une juive hassidique.

Félix et Meira, Radio-Canada, vendredi, 23 h

Il connaissait la chanson

Portrait de cet auteur-compositeur-interprète qui a marqué le Québec moderne et qui nous a quittés en début de semaine.

Luc Cousineau : homme des grands chemins, RDI, samedi, 21 h 30, Artv, dimanche, 9 h

Le paradis d’un certain Québec inc.

Ce documentaire de Guillaume Sylvestre nous emmène au chaud dans un parc de véhicules récréatifs de Fort Lauderdale assez particulier : ce ne sont que des retraités québécois millionnaires ou très fortunés qui y ont élu domicile.

Le prix du paradis, Canal D, dimanche, 21 h