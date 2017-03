Parodie et anthologie

Les documentaires sur des histoires de meurtres, en format « long-métrage » ou « série », ce qu’on appelle dans le jargon des « true crime », ont particulièrement la cote chez nos voisins du Sud depuis un certain temps. On n’a qu’à penser aux récentes séries The Jinx et Making a Murderer, qui font de réelles affaires de meurtres litigieuses des thrillers enlevants. La comédie Trial and Error attrape au bond cette mode en parodiant ce type de production très prisée. La première saison de ce projet télévisuel, qui pourrait devenir, au dire de son producteur, une « anthologie » si le public est au rendez-vous, relate façon « documenteur » l’histoire d’un professeur de poésie d’une petite ville du sud des États-Unis, accusé du meurtre de sa femme. L’acteur John Litgow, que l’on a vu récemment incarner un Winston Churchill très convaincant dans la série monarchique The Crown, se prête au jeu de la comédie judiciaire un peu potache dans le rôle du malheureux suspect. Pour donner cette impression de « cinéma-vérité » factice, on a fait appel à Matt Sohn et Jeffrey Blitz, deux réalisateurs qui se sont fait la main dans ce genre avec la série-culte The Office. Reste à voir si la sauce parodique prend bien…

