Après la maison, l’école et le travail…

La « dématérialisation » des livres pourrait nous faire croire que l’âge d’or des bibliothèques publiques au Québec et ailleurs en Occident est déjà chose du passé. Pourtant, ce documentaire de Martine Forand martèle sur tous les tons que c’est plutôt le contraire qui arrive : ces lieux publics sont de plus en plus fréquentés, tellement qu’ils sont pour bien des usagers le troisième endroit où ils passent le plus de temps. Cette tendance s’explique par la multiplication des vocations des bibliothèques, au-delà du prêt de livres… La première moitié du documentaire donne presque l’impression que l’on regarde une vidéo promotionnelle pour ces établissements précieux. La seconde moitié montre toute la pertinence de ce plaidoyer vibrant pour le développement de ces lieux de savoir, puisqu’on met en lumière toutes les lacunes qui minent nos réseaux de bibliothèques et tout ce qu’on pourrait en faire si elles étaient gérées autrement et toujours considérées comme des investissements rentables à long terme.



3e lieu: les bibliothèques publiques, RDI, mardi, 20 h

En attendant la fiction…

Photo: Historia

La chaîne Historia dévoilera la semaine prochaine sa première série de fiction originale, un drame biographique racontant la vie bien remplie du « Gros Bill » en personne, le hockeyeur étoile des Canadiens Jean Béliveau. Pour préparer le terrain, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le fabuleux destin de ce Glorieux d’exception, ce documentaire s’avère une bonne introduction.



Béliveau, le documentaire, Historia, mercredi, 22 h

Révèle la relève

Photo: MAtv

Outre les Francouvertes et le Festival de la chanson de Granby, Ma première Place des Arts est un concours qui offre une vitrine intéressante pour les jeunes talents musicaux qui veulent percer en chanson au Québec. Cette compétition animée par la chanteuse Marieme, qui en est à sa 23e édition et qui profite depuis une dizaine d’années de la diffusion télé sur les ondes de MAtv, a ajouté une catégorie toute neuve cette année : les groupes musicaux peuvent désormais participer à cette longue course, qui se poursuit jusqu’au 6 mai.



Ma première Place des Arts, MAtv, samedi, 21 h 30