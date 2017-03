«Afghan Star», un concours télévisé avec menace de mort en prime

C’est un peu comme La voix, sauf que les concurrents, et encore plus les concurrentes, risquent la mort par assassinat après leur prestation. Une bombe a tué sept techniciens de l’émission en janvier 2016.

L’émission afghane, la plus populaire du réseau Tolo, mais aussi de l’Afghanistan, est maintenant enregistrée dans une enclave diplomatique hypersécurisée de la capitale, Kaboul. Ses juges se déplacent en véhicule blindé.

Les douze participants de la nouvelle saison ont vécu protégés dans une enceinte sécurisée le temps du concours. Les fans qui assistent à l’enregistrement hebdomadaire doivent évidemment se soumettre à plusieurs contrôles de sécurité.

Ce concours semblable à beaucoup d’autres à travers le monde et pourtant à nul autre pareil s’intitule Afghan Star. Le show, diffusé aussi sur le Web, propose en ce moment sa douzième saison. Elle arrivera à terme dans les prochains jours.

Une des concurrentes de cette année s’appelle Zulala Hashemi. Elle n’a que 16 ans et elle a été élevée par sa mère à Jalalabad, ville hyperconservatrice où les femmes ne se montrent presque pas dans les rues et jamais sans leur burqa, rappelait cette semaine The New York Times.

Zulala a été repêchée par l’émission pendant une tournée de dépistage. Elle savait que sa participation à Afghan Star serait mal reçue dans sa ville et surtout par son entourage immédiat, les gens de son école, les professeurs et les autres élèves. Sa mère l’accompagne à Kaboul et la suit à la trace.

« Je savais qu’ils ne me donneraient pas la permission,explique-t-elle au journal américain, et jusqu’à ce jour ils ne me l’ont pas accordée. Mais je voulais montrer mon talent aux gens. Je ne voulais pas que mon talent existe en vain. »

Les conservateurs critiquent le spectacle, jugé dégradant. Le show est aussi attaqué comme véhicule d’acculturation de la société afghane aux valeurs américaines.

L’émission sert aussi à relayer en chansons les peurs, les peines et les espoirs des jeunes participants. En ce sens, elle semble profondément ancrée dans la réalité culturelle afghane d’aujourd’hui. À la onzième saison, une des prestations originales les plus appréciées disait : « Dis-moi ce qui fait la grandeur de ce pays/L’Amérique ? Le Pakistan ? La Russie ? l’Arabie saoudite ?/ Non, non, non, non, non !/ Nous sommes ceux qui élèvent cette nation. »

L’adolescente Zulala et deux autres concurrents se font maintenant la lutte en finale de l’émission, après une saison de 30 épisodes. Elle doit notamment affronter Saye Jamal Mubarez, barbier le jour, rappeur la nuit, favori de la foule de semaine en semaine.

Afghan Star est né en 2005, quatre ans après la chute du régime des talibans qui avait carrément interdit la musique et la danse. Le gagnant ou la gagnante du concours ne reçoit qu’un trophée depuis la 11e saison. Auparavant, il avait aussi droit à une voiture et à un contrat d’enregistrement de disque.