Les jeunes mariés d'Auschwitz

La cinéaste Jo Légaré raconte l’histoire d’amour et de résilience d’un couple de juifs d’origine tchèque qui se sont mariés dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont survécu à la plus célèbre de ces usines à détruire des humains. Sortez (vraiment) vos mouchoirs.

Eva, Ruda, Léo et moi, RDI, 20 h

Dangereusement illégaux

Début de la 5e saison de ce formidable thriller politique situé au coeur des années 80 alors que sévissent dans la capitale américaine deux espions russes très bien intégrés à leur société d’accueil. Pour les curieux, les saisons précédentes sont disponibles sur iTunes. Et elles valent amplement le détour (et la dépense).

The Americans, FX Canada, 22 h