Notre choix cette fin de semaine

Bancs d’essai

Tou.tv donne une chance à ses « coureurs », en proposant au public les pilotes deux de ses webséries originales qui devraient être diffusées en 2018, mais qui sont actuellement en attente de financement : une comédie romantique de la génération Y et une série de superhéros montréalais…

Les enfants nomades et Les Vigilants, tou.tv, dès maintenant

Portrait « alternatif »

Dans ce documentaire, la caméra intimiste d’une maman suit son fiston tout au long de son parcours scolaire primaire dans une école alternative.

Il était 6 fois, Planète +, dimanche, 20 h 30

Nouveautés américaines

Les curieux de télé américaine sont servis ce dimanche, avec deux séries ayant pour prémisse les voyages dans le temps, et une série sur la rivalité entre Bette Davis et Joan Crawford.

Making History, FOX et City TV, dimanche, 20 h 30, Time After Time, CTV et ABC, dimanche, 22 h