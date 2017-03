Fêter le survivant

On l’a donné pour mort (musicalement) plus d’une fois, le Renaud Séchan. Et il est revenu à l’avant de la scène, une fois de plus en 2016. Avec un album éponyme qui s’est vendu comme des petits pains chauds dans l’Hexagone, récoltant même le titre d’artiste interprète masculin de l’année aux dernières Victoires de la musique. Cette émission de variétés à grand déploiement, présentée en France juste avant Noël, se veut un hommage à ce géant de la chanson française par ses amis et collègues musiciens de tous horizons. Ça va de Nicola Sirkis, du groupe Indochine, qui pousse l’Hexagone à Renan Luce qui s’adonne à La pêche à la ligne, à Patrick Bruel qui s’aventure à livrer Manu. L’hommagé ne donne pas sa place en interprétant plus d’une demi-douzaine de ses succès. Pour les admirateurs, et ceux qui veulent donner une autre chance à mister Renard…



«Merci Renaud», TV5, samedi, 20 h

Photo: Citytv / Fox

Voyager dans le temps… et les genres

Les hasards de la programmation printanière américaine amènent deux nouvelles fictions diffusées le même soir qui ont pour point commun d’entraîner leurs personnages dans des voyages dans le temps. Les deux productions sont également relayées par des réseaux canadiens. La première, Making History, est une comédie dont la prémisse, du moins sur papier, a un petit quelque chose de la trilogie de films Retour vers le futur… Un professeur d’informatique a trouvé le moyen de voyager vers le XVIIIe siècle et s’y rend très souvent pour rencontrer la femme de sa vie, qui a le désavantage d’être la fille de Paul Revere. Ses périples mettent en péril le cours de l’histoire de la Révolution américaine. C’est pourquoi il fait appel à son ami historien pour limiter les dégâts…

Tout de suite après, les amateurs de voyages dans le temps plus « sérieux » pourraient trouver leur bonheur dans cette relecture sérielle du roman de Karl Alexander, également l’objet d’une adaptation filmique en 1979. Au premier abord, ce Time After Time reste fidèle à la trame du roman, même si son H.G. Wells (Freddie Stroma) semble beaucoup trop « lisse » pour faire oublier celui du formidable Malcolm McDowell…



«Making History», Citytv et Fox, dimanche, 20 h 30



Time After Time, CTV et ABC, dimanche, 21 h